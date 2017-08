woensdag 9 augustus 2017

Volkswagen onthult nieuwe Polo in Berlijn

Volkswagen heeft de volledig geredesignde generatie van de Polo in wereldpremière in Berlijn onthuld. Dat is het best verkopende model van de constructeur. De nieuwe Polo biedt meer ruimte, beschikt over meer efficiënte krachtbronnen en heeft vernieuwende rijhulpsystemen aan boord.

Op vandaag werden meer dan 14 miljoen Volkswagen Polo’s verkocht. Daarmee is de Polo één van de meest succesvolle compacte voertuigen op de markt.