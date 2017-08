vrijdag 11 augustus 2017

Office on Wheels-project wordt verder uitgerold

Colruyt Group en EY maken, na een testperiode van zes maanden, gebruik van Office on Wheels. Het gaat om een concept dat, na praktijktests in een haalbaar business-model werd omschreven, van de Beroepsfederatie van Autocar- en Autobusondernemers der Vlaanderen (BAAV) en het expertisecentrum Smart Mobility van Antwerp Management School. Office on Wheels is een dienstverlening die kantoormedewerkers de mogelijkheid geeft om hun woon/werk-traject in een als kantoor ingerichte bus af te leggen.