woensdag 23 augustus 2017

SEAT creëert multidisciplinair centrum in Barcelona

SEAT opent eind 2018 een volledig nieuwe ruimte in het centrum van Barcelona. Deze plek met een oppervlakte van 2.600 m², verdeeld over vier verdiepingen, zal worden gebruikt voor vele uiteenlopende evenementen en wil een rol in het culturele leven van de stad opnemen. De nieuwe multidisciplinaire ruimte komt op de kruising van twee hoofdlanen van Barcelona. De bezoekers zullen er ook de recentste innovaties van SEAT kunnen ontdekken en genieten van een gepersonaliseerde auto-ervaring. Meer info: 02/556.35.11 of http://www.seat.be.

+ 2 FOTO's