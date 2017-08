Co-gedelegeerd bestuurders Eric Antoons en François Van Leeuw: “Bouw Northwester 2 start in 2018”

maandag 14 augustus 2017

Offshore-park Nobelwind operationeel Start bouw Northwester 2 gepland voor 2018

Nobelwind is sinds kort operationeel. Dat is het vierde offshore-windmolenpark voor de Belgische kust, meteen het derde dat door Parkwind N.V. (Leuven) wordt ontwikkeld. Dat laat zich alvast niet uit zijn lood slaan door de mogelijke intrekking van de nog verleende concessies wegens te excessieve betoelaging. “We zijn volop bezig met de ontwikkeling van Northwester 2. Normaliter moeten de bouwwerkzaamheden in 2018 aanvangen om het windpark in 2019 in gebruik te nemen,” aldus François Van Leeuw, co-ceo van Parkwind.