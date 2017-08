vrijdag 25 augustus 2017

Panasonic voltooit overname Zetes

Panasonic Corporation (Osaka) heeft alle uitstaande aandelen van Zetes overgenomen en het bedrijf van de beurs (Euronext Brussel) gehaald. Met de overname van de specialist in identificatie van goederen en mensen en mobiliteit in Europa, versterkt Panasonic zijn positie binnen de markt van de logistieke systemen. De nieuwe eigenaar is overigens van plan zijn technologie voor persoonsidentificatie uit te breiden, met inbegrip van het ontwerp, de productie en personalisatie van veiige identiteitsdocumenten voor de publieke sector. Meer info: 02/728.37.11 of http://www.zetes.be.