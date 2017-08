vrijdag 25 augustus 2017

Panasonic-dochter Zetes neemt Zweedse Datafångst over

Zetes, pan-Europees specialist in supply chain-technologie in handen van het Japanse Panasonic (Osaka), neemt het Zweedse Datafångst Svenska AB (Malmö) over. Dat commercialiseert zijn expertise in print-oplossingen, etiketteringssystemen, traceerbaarheid en automatische identificatie-toepassingen. Met de overname versterkt Zetes zijn marktpositie in Scandinavië, waar het ook in Denemarken en Noorwegen actief is. Datafångst, opgericht in 1997, is uitgegroeid tot toonaangevend speler in het aanleveren van gepersonaliserde Auto-ID oplossingen aan vooraanstaande klanten in de voedingsindustrie en de productie- en distributiesector. Meer info: 02/728.37.11 of http://www.zetes.be.