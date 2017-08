vrijdag 25 augustus 2017

Inzameling klein elektro door koeriers omslachtig en duur

E-shoppers hebben het recht om bij de levering van een klein elektrisch toestel een gelijkaardig oud of afgedankt toestel mee te geven aan de koerier. Maar dat consumentenrecht wordt vaak dood gezwegen omdat de logistieke uitdaging groot is en naar duur maatwerk neigt. Dat blijkt uit de resultaten van het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) die het VIL voorstelde. Sectoroverleg is noodzakelijk om pragmatische oplossingen te vinden.