donderdag 31 augustus 2017

Volkswagen en SOVAC huldigen productie joint-venture in

Volkswagen Group en zijn lokale Algerijnse partner SOVAC S.P.A. hebben hun multi-brand joint-venture SOVAC Production S.P.A. boven de doopvont gehouden. Volkswagen houdt in de joint-venture een minderheidsbelang aan. De inhuldiging vond plaats in Relizane, op zowat 280 kilometer ten zuidwesten van Algiers. De assemblage-eenheid kan dagelijks tot 200 voertuigen bouwen van de modellen Volkswagen Golf, Volkswagen Caddy, SEAT Ibiza en Skoda Octavia. Vanaf 2018 zullen ook de Volkswagen Polo en Skoda Fabia er van de band lopen. De nieuwe fabriek, met vier assemblagelijnen, werd in amper tweehonderd dagen gebouwd. Beide partnerbedrijven ondertekenden het samenwerkingscontract in november 2016. SOVAC trad sinds 2001 op als distributiepartner in Algerije voor het merk Volkswagen. Later werden ook de bedrijfsvoertuigen van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Porsche aan het portfolio toegevoegd. Het distributienetwerk van SOVAC in Algerije omvat een 90-tal VW-dealerships met ruim 1.600 medewerkers. In 2015 verkocht het meer dan 30.000 voetuigen uit de Volkswagen-groep in het Noord-Afrikaanse land. Meer info: http://www.volkswagen.com.

