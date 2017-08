zondag 27 augustus 2017

AMMCO lanceert real-time media-monitoring voor crisiscommunicatie

Naast TV-monitoring biedt AMMCO N.V. (Wezemaal) voortaan ook on-line en radio-monitoring in real-time aan. Het media monitoring-bedrijf zorgt bij de persopvolging van bedrijven en PR-agentschappen voor een volledige oplossing voor TV, on-line én radio. Dankzij de nieuwe real-time tool van AMMCO worden contactpersonen binnen het bedrijf onmiddellijk via mail op de hoogte gebracht door middel van alerts met de artikels en de audiovisuele fragmenten. De klant ontvangt de nodige informatie 24/7 in real-time. Dagelijks monitort AMMCO 45 radio- en TV-zenders (nationaal, regionaal en lokaal), 6.000 websites in de Benelux en meer dan 150.000 on-line media internationaal alsook de Belgische en Luxemburgse print-media. Naar de markt toe veruitwendigt AMMCO zijn nieuwe aanpak met een nieuw logo. Meer info: 016/44.36.00 of http://www.ammco.be.

+ FOTO + LOGO

(Pina Maratta, bestuurder, en Fernand Weber, ceo)