vrijdag 18 augustus 2017

The Compost Bag Company neemt Britse Biobag over

The Compost Bag Company N.V. (TCBC, Herent), producent van composteerbare zakken en folies uit (deels) hernieuwbare materialen, heeft een controlebelang verworven in Biobag Ltd. (Leyland, VK). Als producent van biologisch afbreekbare producten uit hernieuwbare en biogebaseerde grondstoffen wil TCBC, samen met Biobag, de toon zetten in het reduceren van plastic afval in Europa. Met de overname versterkt The Compost Bag Company niet enkel zijn positie op de belangrijkste Europese markt, het boort ook bijkomende afzetmogelijkhedenaan in sectoren als de retail en de industrie. Samen realiseren The Compost Bag Company en Biobag Ltd. momenteel een omzet van 16 miljoen euro. Meer info: 016/27.02.90 of http://www.compostbag.eu.

+ FOTO