dinsdag 29 augustus 2017

Raman & Saint Pol versmelt met Van Eekelen

Verzekeringsmakelaars Raman & Saint Pol B.V.B.A. (Kalmthout/Kapellen) en van Eekelen B.V.B.A. (Essen), beide vooralsnog ook agent van Record Bank, bundelen hun krachten in Raman & van Eekelen B.V.B.A., met als handelsnaam RVE Verzekeringen. De fusie-entiteit heeft kantoren in 2950 Kapellen (Hoevensebaan 25A) en 2920 Kalmthout (Kapellensteenweg 216). Telefoon: 03/664.03.54 of 03/666.73.65. URL: http://www..rveverzekeringen.be.