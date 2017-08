Lidl opent vijfde distributiecentrum in Marche-en-Famenne

Lidl Belgium GmbH & C° KG (Merelbeke) heeft in Marche-en-Famenne zijn nagelnieuwe distributiecentrum ingehuldigd. Het logistieke platform is het eerste dat in België met het BREEAM "Excellent"-certificaat werd bedacht. Het vijfde disitributiecentrum van Lidl in België vergde een investering van 5...