zaterdag 2 september 2017

EB Systems neemt nieuwe vestiging in Malle in gebruik

EB Systems B.V.B.A., actief in duurzame technieken als plaatsingsbedrijf van zonnepanelen, zonneboilers en CV-ketels, brengt medio september zijn activiteiten over van Pulderbos naar de industriezone Delften in Malle. Aldaar beschikt het jonge, snel groeiende bedrijf over 140 m² kantoorvloer en 750 m² magazijnruimte. Qua stockagecapaciteit gaat het nagenoeg om het vijfvoudige in vergelijking met voorheen. EB Systems mikt dit jaar op een minimumomzet van 3 miljoen euro. Nieuwe coördinaten: 2390 Malle, Delften 23 (Unit 63). De telecom-coördinaten blijven behouden op 03/354.55.04 (telefoon) en 03/685.20.03 (telefax). URL: www.eb-systems.be.

