dinsdag 5 september 2017

i-Cleantech Vlaanderen heeft nieuwe algemeen directeur

Stef Denayer (foto) heeft per 1 september j.l. de fakkel als algemeen directeur van i-Cleantech Vlaanderen V.Z.W. (Houthalen-Helchteren) overgenomen van Bart Vercoutere. Denayer ging goed een half jaar terug bij de organisatie aan de slag als business consultant. In het verleden was hij 22 jaar werkzaam voor Van Gansewinkel Groep, inmiddels Renewi.