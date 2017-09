woensdag 6 september 2017

Syntra West pakt uit met tientallen innovatieve avondopleidingen

Opleidingsorganisatie Syntra West V.Z.W. (Brugge) gaat op al zijn West-Vlaamse campussen van start met tientallen nieuwe opleidingstrajecten. Deze innovatieve en vaak flexibele avondopleidingen werden ontwikkeld conform de recent vernieuwde beleidscriteria van de Vlaamse overheid. Hierdoor worden starters, ondernemers en ondernemende werknemers nog sterker op maat ondersteund met innovatieve leervormen en dito beroepskennis. Tot het nieuwe aanbod horen de opleidingen IT-infrastructuurarchitect, reclamebeletteraar, staaltekenaar industriebouw, data-analist, dispatcher, vitaliteits- en welzijns-coach, user experience designer, apotheekassistent, technicus zwaar rollend materieel, evenementen-cateraar, renovatiecoördinator, installateur waterbehandelingssystemen, houtskeletbouwer, elektronicamonteur, webshop-ondernemer, vormgever kleine maakseries, micro-brouwer, aankoopmakelaar, schoonheidsspecialiste, voedingsontwikkelaar, barbier, drone onderhouds- en bouwtechnicus en sport manager. Het nieuwe beleid integreert in leertrajecten voortaan ook sectoroverstijgende leerbehoeften en digitale beroepstransformaties. Niet enkel de inhoudelijke invulling van de opleidingen, maar ook de leerformules werden geoptimaliseerd in functie van het individu. Zo werden de reeds geldende maatregelen van vrijsteling bij Syntra West uitgebreid met flexibele leerformules die per opleiding kunnen verschillen. Meer info: 078/353.653 of http://www.syntrawest.be.