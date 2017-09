donderdag 7 september 2017

KLIMA+ lanceert alles-in-één webshop voor verwarmingsketels

KLIMA+ N.V. (Oudenaarde), ontstaan uit de fusie van drie HVAC-bedrijven, lanceert de alles-in-één webshop voor verwarmingsketels. De webshop www.verwarmingsketelshop.be biedt een antwoord op de groeiende vraag naar laagdrempelige en volledige informatie rond verwarmingsketels. De webshop biedt een totaaloplossing voor verwarmingsketels. Men kan er een nieuwe ketel aankopen of huren of contacten leggen om zijn ketel te laten onderhouden en herstellen. KLIMA+ werkt nauw samen met partnerbedrijven gespecialiseerd in dakwerken en isolatiewerken. De KMO kan zodoende een totaalpakket aan HVAC-diensten bieden (verwarming, ventilatie, airco, sanitair, warm water en warmtepompen) met inbegrip van alle dakwerken en isolatiewerken. KLIMA+ werkt voor particulieren, bouwpromotoren, projectontwikkelaars en de overheid. Meer info: 0800/12.036 of http://www.klimaplus.be.

