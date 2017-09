vrijdag 8 september 2017

Robeco versterkt executive committee

Vermogensbeheerder Robeco heeft zijn executive committee versterkt met Martin Nijkamp en Maureen Bal. Nijkamp, die dertig jaar ervaring in asset management heeft, stapt over van NN Investment Partners om in een nieuw gecreëerde functie de verantwoordelijkheid over Strategic Product & Business Development op te nemen. Maureen Bal treedt als company secretary tot het executive committee toe. Tot voor kort was ze werkzaam bij APX Holding B.V. Eerder was ze aan de slag bij ING Bank, Fortis Bank, MeesPierson en de beurs van Amsterdam.