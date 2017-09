donderdag 31 augustus 2017

Kortrijk neemt laadpaal parking Broeltorens in dienst

Kortrijk heeft op 12 juli een laadpaal voor elektrische wagens op parking Broeltorens in dienst genomen. Het werkte daarvoor samen met Eandis. De distributienetbeheerder kreeg, zoals bekend, van de Vlaamse regering de opdracht om in Vlaanderen een netwerk van elektrische laadpalen uit te bouwen. Per stad/gemeente werd een quotum van laadpalen bepaald. Lokale overheden konden kiezen om een beroep te doen op het aanbod van Eandis of de laadpalen zelf (in eigen beheer of via concessie) te plaatsen.