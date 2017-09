zaterdag 9 september 2017

Start-up Simone a Soif lanceert hydrolade op Belgische markt

Start-up Simone a Soif (Brussel) introduceert onder dezelfde naam een nieuw biologisch-artisanaal drankje, een hydrolade. Dat is 100% natuurlijk en biologisch op basis van water, dampen van planten (hydrolaat genoemd) en lokaal gekweekte en geoogste groenten en fruit. Simone a Soif is vooralsnog de enige onderneming in België die hydrolaten in de samenstelling van zijn dranken gebruikt. Die hydrolaten worden verkregen tijdens de distillatie van aromatische planten na scheiding van de etherische olie. De productievolumes zijn seizoensgebonden, artisanaal en biologisch gecertificeerd (Certisys). De weinig bekende hydrolaten werden tot op vandaag voornamelijk gebruikt in cosmetica.

