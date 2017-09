vrijdag 1 september 2017

Beersel neemt eerste publieke laadpaal in gebruik

De gemeente Beersel heeft zijn eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. Tegen 2020 worden dat er twintig. De eerste werd aan het Herman Teirlinckplein geplaatst. Inmiddels is ook in de A. Vaucampslaan in Huizingen een publieke laadpaal operationeel.

Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke gemeente in Vlaanderen. Onlangs was Beersel aan de beurt.