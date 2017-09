vrijdag 1 september 2017

Dubbel zoveel ceo’s bezorgd om gezondheid personeel

Eén op de vier ceo’s maakt zich zorgen om gezondheidsklachten van zijn werknemers in de komende vijf jaar. In 2015 ging het nog maar om één op de tien. Dat blijkt uit een nieuwe studie over duurzame inzetbaarheid van HR-dienstverlener Acerta. Werkgevers vrezen dat hun medewerkers uitgekeken raken op hun werk, een burn- of bore-out krijgen of andere gezondheidsklachten. Hoewel ze tegenover twee jaar terug de helft méér inspanningen leveren om hun personeel gemotiveerd te houden of hen goed te laten voelen op het werk, beseffen de ceo’s dat er nog veel werk aan de winkel is.

Burn-outs, depressies, bore-outs, … het zijn de gezondheidsklachten van deze tijd waarmee bedrijven geconfronteerd worden. Daarnaast vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties en medewerkers. En dat maakt heel wat bedrijfsleiders ongerust. In 2015 verwachtte amper 10% van de bevraagde Belgische ceo’s dat hun personeel gezondheidsklachten zal krijgen vanwege de job. Bij een nieuwe bevraging dit jaar, geeft 23% dit aan, een verdubbeling. 43% verwacht geen stijging. In de praktijk blijkt dat een manifest percentage van de klachten te maken heeft met geestelijke gezondheid of psychische klachten. Voorts is een grotere bereidheid merkbaar om duurzame initiatieven terzake te ondernemen.

Andere opvallende conclusie van de Acerta-studie: één op de vier ceo’s vreest dat zijn medewerkers uitgekeken raken op hun werk of hun motivatie verliezen. De werkgevers beseffen dan ook dat ze extra inspanningen moeten doen om hun medewerkers met zin naar het werk te laten komen.

In vergelijking met de studie van 2015, vinden ceo’s dat ze sindsdien al meer initiatieven nemen om de doorgroeikansen van hun personeel te stimuleren.

Zo maken ze al vaker interne vacatures bekend (van 42% naar 51%), proberen ze de mentale en fysieke gezondheid van hun personeel te verbeteren (van 28 naar 42%) en maken ze meer werk van loopbaanbegeleiding (van 21% naar 38%).

Om het werk spannend en boeiend te houden, kunnen werknemers ook van functie veranderen binnen het bedrijf. Volgens de studie geeft 40% van de ceo’s aan dat hun arbeiders en bedienden de mogelijkheid hebben om intern een andere functie in te vullen. Eén op de drie deed dat ook effectief in de laatste drie jaar.

Jobrotatie of een andere job binnen het bedrijf stimuleren, wordt alsmaar belangrijker voor ceo’s. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat bedrijven hun personeel betrokken willen houden bij de organisatie en geëngageerd houden in de job. Alleen op deze wijze kan een werkgever de gemiddelde goesting van zijn werknemer in de job op peil houden. Anderzijds heeft dat ook te maken met het feit dat de meeste Belgen tot hun 67ste zullen werken en met de “war for talent”op de arbeidsmarkt.