zondag 10 september 2017

Wienerberger legt hand op Preflexibel

Preflexibel N.V. (Ninove), producent van voorbedrade flexibele buizen voor bouwtoepassingen, gaat op in de Oostenrijkse bouwmaterialengroep Wienerberger. De Preflex-groep heeft twee productiesites en drie logistieke hubs in België, Nederland en Frankrijk. De groep, met een jaarlijkse productiecapaciteit van zowat 100.000 kilometer, geldt als één van de grootste fabrikanten van flexibele voorbedrade buizen in Europa. Preflexibel boekte vorig jaar een omzet van 33 miljoen euro. Preflexibel was sinds twaalf jaar in handen van Indufin N.V. (Heverlee). Dat schuift thans, voor een niet openbaar gemaakt bedrag, Preflexibel door naar Wienerberger. Die nam zopas nog de kleiblokkenfabriek Reetz in Brandenburg van het Duitse Röben Klinkerwerke GmbH over. Meer info: 054/34.46.64 of https://www.preflex.be.