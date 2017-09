maandag 4 september 2017

Solora huldigt nieuw bedrijfspand in Merelbeke in

Solora B.V.B.A., actief in de monitoring, het beheer en het onderhoud van zonneparken in bedrijfsomgeving, heeft in de ambachtelijke zone Neringsweg in Merelbeke zijn nieuwe vestiging officieel ingehuldigd. De in 2014 opgerichte KMO hevelde zijn activiteiten over van het Industriepark in Merelbeke naar zijn nieuwe accommodatie. De nieuwe vestiging, die twee bouwlagen telt, beslaat 250 m² kantoorvloer met een aanpalend magazijn van 450 m². Op zijn nieuwe site bevindt zich hyperperformante telemonitoring-infrastructuur die borg staat voor een proactieve en preventieve dienstverlening. Solora B.V.B.A. is gevestigd te 9120 Merelbeke, Neringsweg 2. Telefoon: 09/277.01.83. URL: http://www.solora.be.



+ LOGO