donderdag 14 september 2017

Helpper-platform schakelt buurtbewoners in voor thuishulp

Start-up Helpper N.V. (Antwerpen), dat deel uitmaakt van accelerator Start it @kbc, schakelt een on-line ontmoetingsplaats in voor eenieder die hulp kan gebruiken bij dagdagelijkse taken en voor buurtbewoners die een centje willen bijverdienen.

Dankzij de deeleconomie zorgt Helpper voor een eenvoudige, betrouwbare en flexibele aanpak van thuishulp, die voor de maatschappij betaalbaar is. Als on-line platform connecteert Helpper buurtbewoners: enerzijds mensen die thuis hulp kunnen gebruiken en anderzijds hun buren, die een verschil willen maken door iemand te helpen. De taken zijn niet-medisch van aard en gaan van gezelschap houden, samen op stap gaan, shoppen en koken, tot vervoer, administratie, kinderen afhalen van school.

Door een beroep te doen op buurtbewoners en hen te vergoeden voor hun diensten, wil Helpper thuishulp eenvoudiger maken voor ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap en drukbezette ouders. Helpper brengt blijvende en kwalitatieve relaties tot stand en besteedt daarom veel aandacht aan het matching-proces.

De hulpaanvragen (of "helppie") registreert zich en selecteert de gewenste taken en het tijdstip. Vervolgens gaat Helpper op zoek naar een geschikte persoon ("helpper") in de buurt. De kandidaten worden gescreend op basis van hun registratiegegevens, identiteit en een uitgebreid telefonisch wervingsgesprek. Zo heeft Helpper een goed beeld van de hulpverstrekker alvorens deze aan een helppie wordt voorgesteld. Helpper werkt structureel samen met ziekenfondsen, woonzorgcentra, huisdokters, apothekers en ziekenhuizen, die mensen over de nieuwe service van Helpper informeren.

Meer info: 0499/57.77.51 of http://www.helpper.be.