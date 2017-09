dinsdag 5 september 2017

SEAT zet SUV-offensief voort met nieuwe Arona

SEAT zet zijn SUV-offensief voort met de nieuwe Arona die deze maand zijn publiek debuut op het internationale autosalon van Frankfurt maakt. De nieuwe SEAT Arona is, na de opgewaardeerde Leon en de nieuwe Ibiza, de derde nieuwe release van het Spaanse merk in 2007.

Het is een nieuwe toevoeging aan het SEAT-gamma in zijn grootste productoffensief ooit, waartoe ook de Ateca hoort en de grote SUV die in 2018 op de markt komt.

De nieuwe SEAT Arona is het eerste model van de constructeur in het A0 compacte cross-over segment, dat sinds 2015 verviervoudigd is.