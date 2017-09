Soe Nsuki: “Faalangst blijft een slechte raadgever”

woensdag 6 september 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan! (7) “Passie, zelfkennis en klankbord vereist”

Naast breakdancer en DJ is Soe Nsuki ook stand-up comedian. En elke stand-up comedian, zelfs gevestigde waarden, weet wat falen is. Voor elk nieuw programma is het eerst door het stof kruipen en bang afwachten of je publiek de grappen weet te smaken. Nsuki heeft voor startende artiesten/ondernemers een drieledige raad. “Voed je passie, weet waar je goed in bent en waarin niet, en omring je met de juiste mensen”.

“Succesvol worden doe je nooit alleen”, weet Nsuki. Omring je daarom met een clubje van de juiste mensen. Als beginnend stand-up comedian heeft Nsuki nooit angst gehad om te falen. Het enthousiasme en de wil waren dermate groot dat aan falen zelfs niet werd gedacht. Die faalangst komt pas later. Hoe meer ervaring je immers opbouwt, hoe hoger het verwachtingspatroon.

Faalangst slechte raadgever

Faalangst blijft evenwel een slechte raadgever. Geen enkele beslissing getroffen door angst, is een goede beslissing. Op lange termijn zal er rond dergelijke beslissingen steeds spijt heersen.

Soe Nsuki: “Als stand-up comedian kamp je steeds met de onzekerheid of het publiek je wel grappig zal vinden. Iets opbouwen is moeilijk, daarna consistentie inbouwen en bestendigen nog moeilijker. Er moet steeds een constante zijn in de kwaliteit die je brengt. Met als gegeven dat er duizend redenen zijn om iets niet grappig te vinden en amper één reden waarom wel”.

Herleid angst daarom tot een klein stemmetje, klinkt het. Ingaan op angst werkt immers verlammend. Zeker in een maatschappij waar mensen de angst om te falen beter herkennen dan de wil om te slagen.

Zoek positivisme

Zich omringen met mensen die wel aanmoedigen, is derhalve belangrijk. Helaas blijken die mensen in de minderheid en moet je er actief op zoek naar. Mensen die niet in je geloven zijn er altijd. Hen dien je te mijden, want ze zullen de faalangst alleen versterken. Wellicht omdat ze zelf iets niet aandurven. “Stress, zenuwen en angst zijn er voor alle goede dingen altijd. Zenuwen en angst hebben echter een heilzaam effect. Daaruit leer je, ze zetten je aan om met je plan door te zetten”, weet Soe Nsuki.

Negatieve ervaringen moeten echter wel tot introspectie aanzetten. Vergeef jezelf het falen, maar vergeet het nooit, leer eruit. Ga na wat er beter kan. Voer verbeteringen door zonder jezelf te verloochenen. Zelfverwijten maken, hoeft heus niet. Twijfelen aan jezelf is wel een constante, maar het mag je kunnen nooit ondermijnen.

“Net zoals een ondernemer moet een artiest rekening houden met twee zaken. Enerzijds openbaar zelfvertrouwen dat nooit aangetast mag raken, anderzijds kritische zelfreflectie binnen de persoonlijke sfeer.

Zelfbescherming

Omdat onzekerheid en zekerheid hand in hand gaan, omringde Soe Nsuki zich steeds met mensen die haar steunden als een vorm van zelfbescherming. Mensen die positieve, maar eerlijke feedback verstrekken, geen ja-knikkers. Met negativisten in de omgeving, lukt het nooit.

Onvermijdelijk maakt iedereen fouten. Daar leer je uit. “Goede fouten zijn die die je maakt na het volgen van je eigen gevoel. Slechte fouten maak je op beslissingen waartoe anderen, tegen je eigen gevoel in, aanleiding gaven”.

Vlamingen rekenen fouten en falen hard aan wegens een gebrek aan “drive” naar ondernemen, meent Nsuki. “We hebben het te goed om zelf risico te gaan nemen. De schrik om te ondernemen en te falen kan op twee manieren worden overwonnen. Ten eerste, met voorbeelden. Als mensen het zien, zijn ze sneller geneigd te geloven dat zij het misschien ook kunnen. Ten tweede, door bij kinderen heel vlug hun passie te gaan voeden. Het zijn overigens ook die voorbeelden die falen bespreekbaar maken. Laat mensen die iets hebben bereikt, al dan niet zichtbaar, vertellen over hun ervaringen. Niet enkele hun positieve, maar ook hun negatieve die er zeker zijn geweest. Maar waar we liever over zwijgen omdat dat schaamte oproept. Toch moeten we leren aanvaarden dat mislukkingen deel uitmaken van het leven. Alleen dan zullen mensen durven te ondernemen. Vanuit hun passie, hun zelfkennis en omringd door de juiste mensen”, klinkt het tot slot.

Wil je samen het taboe doorbreken en het wetgevend kader en sociaal vangnet voor gefaalde ondernemers verbeteren, onderteken dan het manifest op metfalenenopstaan.be.

Iedereen kan zijn stem laten horen. Effectief iets veranderen kan maar als we met duizenden onze stem laten horen.