woensdag 13 september 2017

United Experts ruilt Heusden-Zolder in voor be-MINE

United Experts C.V.B.A., dat studie- en adviesbureaus groepeert met expertise op het vlak van bouw, energie, bedrijfsontwikkeling en fiscaliteit ten gunste van een aantal sectoren in de industrie, KMO's, landbouw en voeding, heeft zijn hoofdkantoor overgebracht van de Rijkelstraat in Heusden-Zolder naar een nieuw kantoorpand op be-MINE. United Experts ontstond uit studie- en adviesbureau DLV dat voornamelijk op de landbouw focuste. Naderhand werd met Profex een tweede merk opgezet dat zijn dienstverlening aanbiedt aan verwerkers van landbouwgrondstoffen (industriële bedrijven en KMO's). Gaandeweg sloten ook andere consultants en experts zich bij de adviesgroep aan, zoals Landmax, Landboom, Parallel-architecten, Innolab, Delphy, Lycopersicon en BDA-engineering. United Experts telt inmiddels zeven kantoren, verspreid over Vlaanderen en Wallonië, die zo'n honderdvijftig medewerkers tellen. United Experts' hoofdkantoor is gevestigd in een gerestaureerd gebouw op de site van be-MINE, met een totale oppervlakte van 1.500 m², verdeeld over twee bouwlagen. De Vlaamse overheid investeerde eerder 880.000 euro in de restauratie van het pand. Het hoofdkantoor van United Experts C.V.B.A. bevindt zich te 3582 Beringen- Koolmijnlaan 201. De telecom-coördinaten blijven behouden op 011/60.90.60 (telefoon) en 011/60.90.69. URL: http://www.unitedexperts.be.