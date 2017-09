Volledige schaaltesten Laminaria-golfenergieconvertor eind 2016

In Oostende heeft Laminaria de positieve testresultaten voorgesteld van zijn uiterst stormbestendige golfenergieconvertor. Dat is een installatie die energie opwekt uit golven op zee. Het ¼-schaalmodel van 2,5 meter bij 2,5 meter is bestand tegen stormachtige omstandigheden met golven van 2,7 meter....