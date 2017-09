zaterdag 16 september 2017

La Financière de l'Echiquier benoemt Olivier de Berranger tot cio

De Franse vermogensbeheerder La Financière de l'Echiquier heeft Olivier de Berranger (foto) benoemd tot chief investment officer (cio). Hij volgt Marc Craquelin op die na vijftien jaar besloot om andere horizonten te verkennen. De Berranger ging in maart 2007 als obligatiebeheerder bij La Financière de l'Echiquier aan de slag. Daarvoor was hij werkzaam voor advies- en opleidingsbureau First Finance, Calyon en Crédit Lyonnais.