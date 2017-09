Isabelle Vermeire voor de ultra-performante verfmengmachine Daisy Ceo Isabelle Vermeire wapent Vecarro voor de toekomst ‹ ›

woensdag 13 september 2017

Vecarro anticipeert op veranderend carrosserielandschap Nieuwe uitvalsbasis in Genk en verdere regionale uitbreiding in voorbereiding

De wereld van de carrosseriebedrijven is in volle verandering. De duurzaamheidseisen worden steeds strenger, nieuwe technologieën herleiden het aantal schadegevallen, kapitaalkrachtige groepen begeven zich voor het eerst op de markt en bepaalde Nederlandse partijen lonken naar Vlaanderen voor verdere territoriale expansie. Binnen die veranderende omgeving positioneert Vecarro zich als middelgrote familiale speler. Het carrosseriebedrijf, dat net 2 miljoen euro investeerde in een nieuwe state-of-the art vestiging in Genk, mikt op middellange termijn op verdere territoriale uitbreiding via samenwerking met externe partners. Intussen zijn een drietal dergelijke partnerships onder Vecarro-paraplu aan de slag.