maandag 18 september 2017

BNP Paribas Investment Partners neemt meerderheidsbelang in Gambit

BNP Paribas Investment Partners N.V. (Brussel) neemt een meerderheidsbelang in Gambit Financial Solutions N.V. (Luik), een toonaangevend Europees aanbieder van oplossingen voor digitaal beleggingsadvies. Een en ander haakt in op het strategisch plan 2020 van eerstgenoemde waarin BNP Paribas Investment Partners zich voorneemt voortaan innovatieve en geavanceerde digitale adviesdiensten aan te bieden om de digitalisering van zijn distributeurs te ondersteunen en te verbeteren. Fintech-bedrijf Gambit Financial Solutions ontwikkelde unieke interfaces voor een digitaal parcours met een begeleidend advies of een volledig digitaal parcours van klanten. Binnen de nieuwe constellatie behoudt Gambit zijn onafhankelijkheid. Het bedrijf breidt voorts zijn klantenbestand uit als bevoorrechte partner in het domein van robo-adviesoplossingen voor de Retail- en Private Wealth-netwerken van BNP Paribas Groep. Gambit, dat in 2007 ontstond als een spin-off van HEC Université de Liège, zette met Birdee recent een eigen B2C-robo-adviseur in de markt. Steeds meer privé- en retail-banken, vermogensbeheerders en verzekeraars, zowel in België als in Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland, gebruiken deze door regelgevers goedgekeurde oplossingen. Meer info: 02/274.83.11 of http://www.bnpparibas-am.com.