woensdag 20 september 2017

Basware en IPEX sluiten nieuw partnership voor afleveren e-invoices

Basware, leverancier van e-invoicing- en purchase-to-pay oplossingen, gaat een nieuw partnership aan met IPEX, een specialist in het beheer van transactionele documenten. De Waalse watermaatschappij SWDE is de eerste klant waarvoor beide bedrijven de handen in elkaar slaan. SWDE speelte overigens een scharnierrol in het tot stand komen van het nieuwe partnership. Enerzijds kan het nutsbedrijf sinds jaar en dag bij IPEX terecht voor de volledige administratie die in diverse oplossingen over verschillende kanalen heen (zowel print als elektronisch: facturen, meterstanden, herinneringsbrieven, contracten, ...) wordt aangeboden. Anderzijds verzorgt Basware de aanlevering van alle leveranciersfacturen van SWDE over de verschillende kanalen heen (elektronisch, PDF en papier). Toen de vraag kwam om klantenfacturen in de klantenadministratie te integreren via e-invoices, waren zowel Basware als IPEX ervan overtuigd dat dit best kon worden gerealiseerd via een doorgedreven partnership tussen beide bedrijven. Meer info: 056/60.11.11 of http://www.basware.be.

