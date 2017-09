vrijdag 15 september 2017

Pirivate equity-speler Vectis stapt in I-Rental

Private equity-fonds Vectis (Aalter) stapt in het kapitaal van I-Rental N.V. (Antwerpen). Hett derde fonds van de risicokapitaalverschaffer haalde in juni vorig jaar nog 45 miljoen euro op. I-Rental is marktleider in de Antwerpse chemie en petrochemie-cluster voor de verhuur van industriële gereedschappen en nutsvoorzieningen (licht, lucht en stroom) tijdens shutdowns, nieuwbouwprojecten en reguliere onderhoudswerken. Naast zijn hoofdkantoor in Antwerpen, heeft het bedrijf ook een vestiging in Wallonië (Le Roeulx) en Frankrijk (Le Havre). De verhuuractiviteit wordt voorts aangevuld met een belangrijke service-component, zoals het organiseren van materaal-shops on-site, waar zowel eindklant als contractoren de nodige gereedschappen kunnen huren. In augustus j.l. verkocht Vectis Private Equity nog zijn participaties in Groep TSB, een technisch installatiebedrijf met een omzet van 15 miljoen euro in 2016, aan sectorgenoot ESAS. Meer info: 03/360.26.06 of http://www.i-rental.be.