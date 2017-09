vrijdag 15 september 2017

Wie wordt Leeuw van de Export 2017? (1)

Het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen Flanders Investment & Trade (FIT) organiseert de zestiende Leeuw van de Export. Deze award bekroont een buitengewoon en recent exportsuccesverhaal, in twee categorieën: “Bedrijven met maximaal 49 medewerkers” en “Bedrijven met 50 of meer medewerkers”. Op 20 september reikt Vlaams minister-president Geert Bourgeois de trofee uit. Dit jaar vindt de plechtigheid plaats in Brugge.

Voor de Leeuw van de Export schrijven kandidaten zich in via een uitgebreid wedstrijddossier. Daarin worden naast de pure cijfers over omzet, exportaandeel en -diversificatie, ook inspanningen rond onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie, exportstrategie en toekomstplannen belicht.

Een eerste vakjury selecteerde op 21 juni drie genomineerde bedrijven per categorie. Deze kanshebbers stellen hun dossier voor op 8 september aan een uitgebreide jury. Daarin zetelen onder meer organisaties als Agentschap Ondernemen, Voka, UNIZO Internationaal en de huidige Leeuwen van de Export.

In de categorie “Bedrijven met maximaal 49 medewerkers”, werden - in alfabetische volgorde - genomineerd: Comsof (Gent), Klingele Chocolade (Evergem) en Lansweeper (Grembergen). Bekina® Boots (Kluisbergen), Skyline Communications (Izegem) en Soudal (Turnhout) dingen, eveneens in alfabetische volgorde, mee naar de trofee in de “Categorie bedrijven met meer dan 50 werknemers”

: ? en ? 2016 : Aucxis en MediaGeniX

: Aucxis en MediaGeniX 2015 : Aluvision en Pattyn Packing Lines

: Aluvision en Pattyn Packing Lines 2014 : Agristo en HTMS

: Agristo en HTMS 2013 : H.Essers en Medec Benelux

: H.Essers en Medec Benelux 2012 : Waterleau en Skyline Communications

: Waterleau en Skyline Communications 2011 : Orfit Industries en BEST

: Orfit Industries en BEST 2010 : Financial Architects

: Financial Architects 2009 : DEME

: DEME 2008 : Metris

: Metris 2007 : Duvel Moortgat en Photovoltech

: Duvel Moortgat en Photovoltech 2006 : Hansen Transmissions en Cardon Pharmaceuticals

: Hansen Transmissions en Cardon Pharmaceuticals 2005 : Camco Technologies en BEST

: Camco Technologies en BEST 2004 : Traficon en Waterleau

: Traficon en Waterleau 2003 : Jaga en Extremis

: Jaga en Extremis 2002 : Snack Food Poco Loco en PMTC

Kom de kersverse Leeuwen van de Export persoonlijk feliciteren in Brugge. Op www.leeuwvandeexport.be schrijft u zich hiervoor in. Na de prijsuitreiking kan u tijdens de walkingdinner spreken met honderden collega-exporteurs en het voltallige netwerk van Flanders Investment & Trade.