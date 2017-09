“De Leeuw van de Export is een prestigieuze prijs, die veel aandacht krijgt. En het zegt toch: “Waauw, die zijn goed bezig” : Raf Meersman, ceo van Comsof “Als we zouden winnen, betekent dat een opsteker voor de hele Vlaamse voedingssector. We maken hier zoveel lekkers, de hele wereld mag en moet dat weten.” - Eline Blanchaert, sales director bij Klingele Chocolade (Foto: Koen Klingele) “Daarom zou het winnen van de Leeuw zo mooi zijn: als verdiende erkenning voor onze medewerkers die hier stuk voor stuk, dag in dag uit, hun hart en ziel in het bedrijf steken!” - Bart Maes, ceo van Lansweeper ‹ ›

maandag 18 september 2017

Wie wordt Leeuw van de Export 2017? (2) Genomineerden bij de bedrijven met maximaal 49 medewerkers

Comsof

“Onze internationale referenties geven ons toegang tot de Vlaamse markt”

“Turning planning into profit”. Met deze slogan ontwikkelt en commercialiseert het Gentse Comsof FiberPlanIT. Dankzij deze unieke software plannen telecomoperatoren, ingenieurs- en consultancybureaus, stedelijke netwerken en hardwareproducenten slim en automatisch glasvezelnetwerken voor breedbandinternet in de hele stad. FiberPlanIT berekent namelijk voor een uitgebreid geografisch gebied de optimale routes en posities om kabels, straatkasten en andere apparatuur te plaatsen.

Glasvezel tot in het huis - FTTH of Fiber to the Home - is een vrij nieuw type breedbandnetwerk. Een kleine tien jaar geleden werd dit vooral in Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en de VS uitgerold. Pas in de voorbije vijf jaar kwam een wereldwijde doorbraak en opende ook de Europese markt. België, bijvoorbeeld, begint nog maar net te bewegen op dat vlak. Comsof opereert in een bijzonder kleine niche, maar slaagt er wel in om daarin te pionieren, de standaard te zetten en het wereldmarktleiderschap in te palmen.

Tegen de regels in

“Toen we onze software ontwikkelden, wisten we dat er hier nog geen markt voor bestond, maar wel al in het buitenland. Dus zijn we ervoor gegaan. Ons eerste project was in Nieuw-Zeeland. Ik herinner me vooral de vele nachtelijke telefoongesprekken, conference calls en verre zakenreizen”, vertelt ceo Raf Meersman. “We beantwoorden helemaal aan de definitie van een born global. Meer zelfs, toen in 2016 de vraag naar FTTH ontstond in Vlaanderen, openden onze buitenlandse referenties de deuren bij een klant als Proximus. Een omgekeerd traject, dus.”

Comsof in cijfers (2016)

Sector: ICT

Opgericht in: 1998

Hoofdkantoor in: Gent

Aantal medewerkers: 13

Omzet: +/- 1,9 miljoen euro

Exportaandeel in omzet: 86%

Aanwezig in: > 40 landen wereldwijd, vooral in niet-EU-landen

Klingele Chocolade

Snoepen met een gerust hart

Overal ter wereld smelten fans voor “Belgian chocolate”. Liefhebbers met speciale wensen zoals fairtrade, lactosevrij, zonder toegevoegde suiker, of met extra vitamines, vinden hun gading bij Klingele Chocolade. De Evergemse fabrikant specialiseerde zich in deze niches. Een slimme beslissing, die hen mooie groeicijfers opleverde en hun producten naar alle continenten bracht.

Vandaag heeft iedereen de mond vol van gezonde voeding. Oprichter Koen Klingele had die ambitie al in 1995. Na een bezoek aan vakbeurs ISM kocht hij zijn eerste chocolademachine en begon hij suikervrije chocolade te maken. De eerste drie jaar produceerde en verkocht hij alles zelf. Daarna breidde Klingele Chocolade gestaag uit: in personeel, productielijnen, merken en private label-klanten, niches en internationale afzetmarkten.

Op meerdere fronten

De aanwerving van een export sales manager in 2004 illustreert dat het menens was. “In 2007 begonnen we ook met de productie van biologische chocolade”, herinnert Eline Blanchaert zich, intussen sales director bij Klingele Chocolade. “Suikervrij, biologisch en fairtrade, gezoet met stevia, … Allemaal beslissingen waardoor we perfect inspelen op maatschappelijke trends en evoluties wereldwijd. Zo wordt suiker overal geweerd uit een gezonde levensstijl. Bovendien neemt het aantal diabetespatiënten toe, in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika ligt het suikerziektepercentage vier keer zo hoog als bij ons. Met onze alternatieven kan iedereen toch genieten van chocolade. En dat vertaalt zich in onze alsmaar stijgende exportcijfers.”

Klingele Chocolade in cijfers (2016)

Sector: voeding

Opgericht in: 1995

Hoofdkantoor in: Evergem

Aantal medewerkers: 27

Omzet: +/- 5 miljoen euro

Exportaandeel in omzet: 69%

Aanwezig in: 44 landen over alle continenten heen

Lansweeper

Kers op de taart van een leeuwenjaar

Netwerkbeheerders wrijven zich in de handen met het Lansweeper-softwareplatform. Daarmee wordt immers alle detailinfo over alle machines en gebruikers binnen hun IT-netwerk verzameld. Wie is wanneer aangemeld? Welke servers hebben minder dan 1 GB schijfruimte beschikbaar? Welke software is geïnstalleerd en hoelang geldt die licentie nog? Hoelang heeft de toner in een printer nog? Lansweeper maakt de onmiddellijke en volledige inventaris, analyseert voor optimalisatie en rapporteert.

Duizenden bedrijven van over de hele wereld brengen met Lansweeper hun IT-netwerk in kaart. Daar zitten grote kleppers tussen: onder meer NASA, DHL, Sony en Bosch zijn klant. In de klantenportefeuille van de gelijknamige technologiespeler uit Dendermonde die de Lansweeper-software ontwikkelt en commercialiseert, is ook de overheidssector sterk vertegenwoordigd. Dat komt doordat de software voldoet aan hoge securitystandaarden.

Niet alleen cijfers

“Ook bij ons woedt de war for talent volop. Met onze deelname aan de Leeuw van de Export willen we onze employer branding een duw in de rug geven”, deelt Maarten Saeys, sales & business development manager. “Als we winnen, is dat omdat we echt een leeuwenjaar hebben gedraaid. Nu komen we stilaan in een transformatiefase. Terwijl we vandaag vooral reactief vragen beantwoorden, zullen we in de zeer nabije toekomst proactief totaaloplossingen bieden. We zijn net terug van Microsoft Inspire, waar we zijn voorgesteld als partner van Microsoft. Alle puzzelstukken van de voorbije drie jaar vallen in elkaar”, besluit ceo Bart Maes.

Lansweeper in cijfers (2016)

Sector: ICT

Opgericht in: 2004

Hoofdkantoor in: Dendermonde

Aantal medewerkers: 18

Omzet: +/- 8,8 miljoen euro

Exportaandeel in omzet: 98%, waarvan 70% uit niet-EU-landen

Aanwezig in: 129 landen wereldwijd