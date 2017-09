maandag 25 september 2017

GMatrix opent showroom in Nederland

Interieur-designer GMatrix Belgium (Brugge), dat begin dit jaar GMatrix-schakelaars en -afdekplaten voor stopcontacten op de Belgische markt introduceerde, heeft een toonzaal in Nederland geopend, met name in Utrecht (Culemborg). De start-up mikt daarmee op de markt van de domotica en design-inrichting die in Nederland nog grotendeels onontgonnen terrein is. De GMatrix-producten zijn compatibel met elk systeem en standaard inbouwpotjes. De afdekplaten en schakelaars zijn toepasbaar op wel en niet dimbare verlichting, op traditionele systemen en op de verschillende soorten domotica-oplossingen. Meer info: 0475/46.92.83 of http://www.gmatrix.be.