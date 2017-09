Luc Van Oirschot en Suzanne Suykerbuyk zorgden voor de onderbouw van een vandaag fors uit de kluiten gewassen verwarmingsgroothandel Het Van Oirschot-filiaal te Lokeren in 1995 ‹ ›

vrijdag 22 september 2017

Van Oirschot viert 50-jarig bestaan Technisch en commercieel vernuft aan basis succesvolle groothandel

Ventilatie- en verwarmingsgroothandel Van Oirschot N.V. (Wijnegem) viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Aan de wieg van de familiale KMO stond Luc Van Oirschot, diamantslijper van beroep, die dankzij zijn technisch en commercieel vernuft aan de basis lag van wat in de voorbije halve eeuw tot een succesvolle groothandel uitgroeide. Hij kon daarbij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van echtgenote Suzanne Suykerbuyk. Wat in 1967 van start ging als groothandel in de privé-garage van het echtpaar Van Oirschot-Suykerbuyk groeide over de jaren heen uit tot de Top 5 van de Belgische verwarmingsgroothandels met tien lokale vestigingen.

Luc Van Oirschot verkocht in de jaren ’60 van vorige eeuw in bijberoep stookolie voor verwarmingsdoeleinden aan particulieren. Daarmee volgde hij het voorbeeld van zijn oom. Al snel zag de jonge Van Oirschot in dat het behoeftenpatroon van de klanten de zuivere brandstoflevering oversteeg. Mensen hadden ook nood aan opslagtanks, pompen en andere toebehoren. Het duurde dan ook niet lang tot de ambitieuze Luc, in samenwerking met derden, niet alleen de brandstof ging leveren, maar ook de bijhorende stookolietanks en eventuele toebehoren. Desgewenst werden de opslagtanks voor de klant ook ingegraven.

In 1964 vond Luc Van Oirschot op een terrein van zijn moeder langsheen de Klinkaardstraat in Putte-Kapellen de nodige ruimte voor de tussentijdse opslag van stookolietanks, in afwachting van hun verkoop. Naast de residen-tiële markt benaderde hij ook al snel de kachelhandelaars. Onder hun impuls breidde Van Oirschot zijn assortiment uit met branders en toebehoren.

De Duitse fabrikant Öl- und Gasfeuerungen Kommanditgesellschaft (OKG) vertrouwde in 1969 aan de ondernemende Vlaming de alleenvertegenwoordiging voor België toe. Twee jaar eerder was Verwarmingsgroothandel Van Oirschot als rechtspersoonlijkheid opgericht. Het bedrijf werd gevestigd in één van de twee garages van de privé-woonst die het echtpaar in Ekeren had laten bouwen. Twee jaar later gaat Suzanne Suykerbuyk ook in het familiebedrijf aan de slag.

“De markt van de stookolieketels was onderhevig aan een bikkelharde concurrentie. Niettemin slaagden we erin, na verloop van tijd, een duizendtal branders op jaarbasis aan de man te brengen,” herinnert Luc Van Oirschot zich.

In 1973 kocht de verwarmingsgroothandel een eigen magazijn langsheen de Ekersesteenweg in Ekeren, waar ook de kantoren werden ondergebracht. In 1978 volgde een uitbreiding tot 850 m². Het gamma was intussen uitgebreid tot de hele verwarmingssector.

“Als kleine groothandel waren we gedoemd om te groeien. Alle groei werd met eigen middelen gefinancierd,” herinnert Suzanne Suykerbuyk zich.

Verdere professionalisering in Wijnegem en Lokeren

In 1987 week Van Oirschot uit naar de iets minder noordelijk gelegen industriezone Vosveld in Wijnegem, waar een bedrijfspand van 2.000 m² werd gebouwd. Zo wist de KMO zich verzekerd van een grotere nabijheid bij de Metropool en werden de bedrijfsactiviteiten minder afhankelijk van de mobiliteitsproblematiek (!). Alle activiteiten werden, na enige tijd, van Ekeren naar Wijnegem overgeheveld.

In 1995 bouwde Van Oirschot een tweede vestiging in Lokeren, 3.000 m² groot, dat ook als regionaal distributie- en transportcentrum werd ingericht. Luc Van Oirschot nam de uitbouw in de Oost-Vlaamse vestiging voor zijn rekening, echtgenote Suzanne runde het bedrijf in Wijnegem.

Doorgezette regionale expansie onder tweede generatie

In 1998 draagt het echtpaar Van Oirschot-Suykerbuyk de controle over de familiale onderneming over aan dochter Ann en schoonzoon Sven Machielsen, die al vijf jaar in het bedrijf werkzaam was. Onder impuls van de nieuwe eigenaars zet Van Oirschot een beleid van regionale expansie neer.

In 2001 neemt de verwarmingsgroothandel concurrent Paltherm in Herentals over. Het bestaande gebouw aan de Gareelmakersstraat wordt afgebroken om plaats te ruimen voor een nieuwbouwpand. Zes jaar later trekt de verwarmingsgroothandel er een centraal distributiemagazijn van ruim 9.500 m² op, waar alle logistieke operaties worden gecentraliseerd.

In 2009 betreedt Van Oirschot de Limburgse markt met de opening van een 1.200 m² grote vestiging in Genk, die een vijftal jaar terug verhuisd werd naar Bilzen (2.000 m²). In datzelfde jaar huldigde de familiale KMO filialen in Sint-Katelijne-Waver en Heverlee in, elk 1.000 m² groot. In 2014 volgde een tweede filiaal in Limburg, meer bepaald in Houthalen, dat “from scratch” werd ontwikkeld. Twee jaar terug werd in Aartselaar een Pump- & Venticenter geopend, waar, naast het gewone assortiment, een extra voorraad pompen en ventilatieproducten wordt aangehouden.

Vorig jaar nam Van Oirschot uit curatèle het handelsfonds en twee filialen van sectorgenoot Domotherm N.V. (Houthalen-Helchteren) over. Dat boekte in 2015 een omzet van 20 miljoen euro.

“Aldus kregen we er filialen bij in Wommelgem en Gosselies. Vooral Gosselies is voor ons een test case in het vooruitzicht van een eventuele verdere ontwikkeling in Wallonië. Naast geografische diversificatie leverde de overname ons ook een productdiversificatie op. Naast Radson en Henrad verwierven we aldus ook de distributie van de radiatoren van Quinn (lees: het voormalige VEHA, nvdr.)”.

De vestigingen in Aartselaar, Bilzen, Herentals en Wijnegem fungeren, naast afhaalmagazijn, tevens als opleidingscentra.

Met 65,2 miljoen euro omzet en 115 medewerkers verankert Van Oirschot zich op de vijfde plaats binnen de sector. Op die vijfde stek voelen Sven Machielsen en Ann Van Oirschot zich comfortabel. Bij voorkeur zet het koppel in de toekomst in op natuurlijke groei.

“Zowel qua bedrijfsstructuur als -cultuur sluit dat best aan bij onze waarden en overtuiging,” besluit Ann Van Oirschot.