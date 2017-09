vrijdag 29 september 2017

Hoe word ik een heftruckbestuurder?

Een heftruckbestuurder moet kunnen bewijzen dat hij/zij een opleiding heeft gehad en bekwaam is de truck te besturen en zijn werk veilig uit te voeren. Daarvoor moet de operator naast een theoretisch examen ook een praktijkproef “rijvaardigheid” afleggen. Wie slaagt, ontvangt een attest of getuigschrift. Een wettelijk erkend getuigschrift bestaat echter niet. Evenmin zijn inhoud of duur van de opleiding wettelijk vastgelegd. Het is aan de werkgever, die daarvoor verantwoordelijk is, om te bepalen welke opleiding “adequaat” is.

In 2014 waren er in ons land acht dodelijke ongevallen met heftrucks. De gekende ongevallen met zware materiële of fysieke schade zijn het topje van de ijsberg. Het blijkt dat 80% van de ongevallen met interne transportmiddelen te wijten is aan het rijgedrag van de chauffeurs. “Veiligheidsattitudes”, die ze tijdens de opleiding meekregen, slijten. De gedegen opleiding, die de wet voor vorkliftbestuurders vereist, vergt dus bovenop een theoretische vorming en praktijktest ook regelmatig opfrissingscursussen.

Welke opleiding(en) volgen?

De markt kent specifieke opleidingen voor beginners - meerdere dagen - en voor gevorderden - veelal één dag - op verschillende soorten machines. Elke heftruckchauffeur moet een theoretische en praktische vorming gekregen hebben over:

het materieel, de motoren en andere elementen;

de activiteit van het bedrijf, de arbeidsomstandigheden, de inplanting van werkplaatsen en wegen;

de risico’s eigen aan heftrucks, de bewegingen en de te vervoeren lasten;

de algemene veiligheidsvoorschriften voor deze trucks.

Opleiding gekozen! En nu?

De meeste ongevallen met een vorklift gebeuren achteraan, bij het achteruitrijden of draaien. Het draaipunt van heftrucks ligt immers op de voorwielen en dat is toch iets anders dan bij een auto. Daarop moet dan ook geoefend worden. Sommige opleidingen starten op een simulator om pas later op de échte machine te maneuvreren, de vorken te positioneren, lasten op te pikken en zowel makkelijke als moeilijke stapeloefeningen uit te voeren met paletten en stapelboxen.

Van de heftruckbestuurder wordt een veiligheidsattitude gevraagd die past bij de concrete bedrijfsomgeving. Daarom geven vele opleidingen ter plekke “op maat”-training op de relevante toestellen. De chauffeur moet er de verkeersregels van het bedrijf naleven. De werkgever moet ervoor zorgen dat ze gekend zijn en nagaan of de instructies begrepen én nageleefd worden.

Data om chauffeur bij te sturen

De opleiding werkt niet alleen naar een examen toe, maar ontwikkelt vooral een veiligheidsattitude. Steeds vaker wordt na een opleiding ook gebruik gemaakt van modules en telematica om het werkelijke rijgedrag over een langere periode - bijvoorbeeld een maand - te registreren en in kaart te brengen. Op basis van die data kan de trainer de chauffeur bijsturen om ecologischer te rijden, minder te verbruiken, zachter op te trekken en te remmen, putten en drempels te mijden ,… Dat heeft zijn voordelen.

Digitale coaching leidt tot kostenbesparing

Bij het opvolgen van een klant bleek dat deze na drie jaar een kostendaling van 85% verwezenlijkte. Op tien toestellen zakten ze van 100.000 EUR/jaar naar 12.000 EUR. Dergelijk aanbod kan op basis van een soort abonnement. De metingen zijn continu en pikken snel in op ontwikkelingen. De meeste heropfrissingsopleidingen spijkeren kennis en kunde bij op één dag. Het is duidelijk dat chauffeurs wel “weten” wat moet, maar in de dagelijkse praktijk niet altijd zelf de regels volgen.

Prijzen

Zo verschillend de opleidingen - velen zijn maatwerk - zo verschillend de prijs. Nogal wat opleidingscentra zijn erkend door sectorfondsen waarlangs het bedrijf een deel van de opleidingskosten kan terugkrijgen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met B-Close N.V.)

Meer info: 02/245.26.65 of www.b-close.be.