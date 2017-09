Werner Franck en Ilse Vercammen koesteren steile verwachtingen in het multimobiliteitsaanbod van KBC Autolease Werner Franck en Ilse Vercammen koesteren steile verwachtingen in het multimobiliteitsaanbod van KBC Autolease ‹ ›

KBC Autolease zet in op multimobiliteit Autoleasing-bedrijf maakt topprioriteit van geïntegreerde totaaloplossing

KBC Autolease neemt de rol van mobiliteitsspeler binnen de KBC Groep op. Het autoleasing-bedrijf van weleer ontpopt zich tot een aanbieder van mobiliteitsoplossingen, met duurzaamheid als centrale pijler. Zo primeert het duurzaamheidsaspect niet enkel bij de modellen die als lease-wagen aan de klant worden voorgesteld, maar maakt het integraal deel uit van een totaalaanbod. Dit jaar is KBC Autolease van start gegaan met de brede uitrol van een aanbod fiets-leasing. Nog voor het jaareinde wordt het multimobiliteitsaanbod verrijkt met een component openbaar vervoer. Omdat van een mobiliteitsbudget vooralsnog niet echt sprake is, neemt KBC Autolease thans het voortouw om, samen met partners als sociaal secretariaten, een geïntegreerd multimobiliteitsaanbod in de markt te zetten, dat voor alle betrokken partijen transparant is.

Twee jaar riep KBC Groep mobiliteit ook uit tot een strategische pijler binnen de groep. Gevolg is dat autoleasing-bedrijf KBC Autolease, met focus op de lange termijnverhuur van wagens, een fundamenteel andere insteek dan voorheen kreeg toegewezen.

“De dienstverlening werd breder, het speelveld ruimer en multimobiliteit werd de exponent van de nieuwe strategie”, schetst ceo Werner Franck.

KBC Autolease biedt zijn klanten voortaan mobiliteitsoplossingen aan die op drie pijlers rusten, met name auto’s, fietsen en openbaar vervoer.

Ontdieseling en alternatieve brandstoffen

Uiteraard blijft de auto binnen de dienstverlening van KBC Autolease een belangrijke rol opeisen. Wel is de aanpak grondig gewijzigd.

Werner Franck: “KBC Autolease was in het verleden een dieselbedrijf. Nu gaat de aandacht primordiaal naar alternatieve brandstoffen in functie van de behoeften van de klant. Veel bedrijfsmatige klanten weten niet precies hoe hun vloot te vergroenen omdat ze van nature steeds voor dieseluitvoeringen gingen. Als leasing-bedrijf nemen we de rol van actief adviseur op om ten gunste van de klant duurzamere oplossingen te formuleren in functie van het aantal verreden kilometers en het gebruik van het voertuig. In de praktijk moeten we de klant overtuigen om naar andere brandstoffen of aandrijftechnologieën over te stappen (benzine, CNG, hybride of elektrisch). We ontwikkelden daartoe een arsenaal aan tools om de klant te laten inzien dat de total cost of ownerschip (TCO) van een lease-wagen in dieseluitvoering niet per se de meest gunstige is. Dat overtuigingsproces neemt evenwel tijd in beslag. Bedrijven moeten bereid zijn hun “car policy” aan te passen. Daarvoor dienen de sociale partners overtuigd en de steun van de ondernemingsraad gewaarborgd. Als leasing-bedrijf zijn we vaak de initiërende partij om deze duurzaamheidsslag te bewerkstelligen”.

TCO blijft voor bedrijven bijzonder belangrijk om het kostenplaatje te laten kloppen, naast hun steeds belangrijkere maatschappelijke rol en groeiende MVO-verantwoordelijkheid.

Vorig jaar vertegenwoordigde de productie in alternatieve brandstoffen bij KBC Autolease zowat 20%. “De aanzet tot ontdieseling verloopt erg moeizaam in het B2B-segment. Nu stellen we evenwel toch een doorstart vast”, valt commercieel directeur Ilse Vercammen bij.

Met een vloot van zowat 50.000 wagens in België en het Groothertogdom, wedijvert KBC Autolease momenteel om de derde stek in het leasing-landschap binnen de Belux.

Fiets-leasing aanbod wordt breed uitgerold

Drie jaar terug stapte KBC Autolease in de fiets-leasing. In samenwerking met KBC Bank in Antwerpen werd een groot pilootproject opgezet, dat met succes werd bekroond. Sinds dit jaar wordt het nieuwe aanbod breed uitgerold.

“Fiets-leasing werkt enkel indien men inspeelt op de individuele behoeften van de bestuurder-fietser. Eenheidsworst werkt niet. Net zoals een bestuurder zijn lease-wagen op maat samen stelt, gebeurt dat ook in de fiets-leasing”, getuigt Franck.

Zo biedt KBC Autolease momenteel keuze uit een twintigtal merken (stadsfietsen, race-fietsen, mountain bikes, trekking-fietsen, bakfietsen, vouwfietsen, elektrische fietsen, …) met 24/7 VAB-Fietsbijstand onderweg. Momenteel heeft KBC Autolease een 1.500 fietsen in leasing, doorgaans over een periode van drie jaar. In operationele fiets-leasing beschouwt het bedrijf zich als voorloper op de Belgische markt. Werner Franck en zijn team hopen dit jaar de lease-vloot aan fietsen te verdubbelen.

Met de roll-out van een fiets-leasing aanbod geeft KBC Autolease ook uiting aan zijn sociaal engagement. Zo werkt het bedrijf momenteel samen met een honderdtal partners die instaan voor de verkoop en het servicen van de fietsen. Met het Gentse maatwerkbedrijf Ateljee zette KBC Autolease een strategisch partnership op voor het klaar maken van de einde-contract fietsen voor verkoop.

Derde component: openbaar vervoer

Binnen het nieuwe multimobiliteitsaanbod van KBC Autolease is openbaar vervoer de derde component.

“Zonder de component “openbaar vervoer” op een actieve wijze in het aanbod te betrekken, is het onmogelijk multimobiliteit aan te bieden,” weet de ceo.

Momenteel verkeert die component nog in pilootfase. Nog voor het jaareinde hoopt KBC Autolease zijn multimobiliteitsaanbod met openbaar vervoer structureel te verrijken. De maatschappij zette daarvoor een strategische samenwerking op met Olympus Mobility N.V., dat in de schoot van de Belgische spoorwegen ontstond maar inmiddels in handen is van Cambio autodelen, mobiliteitsclub VAB en Taxistop. Olympus Mobility ontwikkelde een mobiliteitsplatform en smartphone-app, waarmee de gebruiker in één beweging zijn mobiliteit op een vlotte manier kan organiseren. Dat kan door alle vervoersoplossingen op elk moment van eender waar te vergelijken zodat men voor het meest geschikte vervoermiddel van dat ogenblik kan opteren dan wel voor een combinatie van vervoermodi (auto, trein, bus en tram, autodelen, parkeren aan stations, Blue Bike- of Velo-fietsen, …). KBC Autolease vermarkt de app onder eigen merknaam.

Integratie vereist

Vooralsnog biedt KBC Autolease auto- en fiets-leasing naast elkaar aan. Dat wordt ook het geval voor de Olympus-component. Uitdaging is het multimobiliteitsaanbod zo snel mogelijk in een geïntegreerd model aan te bieden. Franck en Vercammen verhullen niet dat ze voor een verdere integratie op het mobiliteitsbudget hadden gehoopt. “Onboarding in het multimobiliteitsconcept verloopt trager dan verhoopt omwille van het gebrek aan mobiliteitsbudget”, stellen onze beide gesprekspartners eensluidend.

Werner Franck: “Wat uiteindelijk uit de bus kwam is een “cash for car”-concept dat in wezen niets met een mobiliteitsbudget heeft maken. We liepen de kans mis om een juridisch en fiscaal kader te creëren waarin de uitwisseling van multimobiliteit op eenvoudige wijze kan. De “cash” uit het “cash for car”-model kan even goed voor de aankoop van een oude vervuilende wagen worden aangewend als voor betaling van het gebruik van openbaar vervoer”.

“Bedoeling van KBC Autolease is het multimobiliteitsaanbod op korte termijn op een efficiënte geïntegreerde manier bij de klant te krijgen. Centraal daarin staan de vrije keuze van de werknemer en kostenneutraliteit voor de werkgever. Vandaar ook dat we fiets-leasing in loonruil aan de werknemers van de klant aanbieden”, getuigt Ilse Vercammen.

Werner Frank verwacht dat het nieuwe multimobiliteitsaanbod van KBC Autolease zich snel zal ontwikkelen. “Het is hallucinant hoe het gebrek aan mobiliteit op de Vlaamse wegen momenteel voortschrijdt. Multimobiliteit is de enige duurzame optie”, klinkt het tot slot.

Nieuwe gesprekspartners in multimobiliteitsaanbod

Voorheen trof KBC Autolease bij zijn grote(re) klanten vooral de vlootbeheerder als gesprekspartner aan de onderhandelingstafel. Dat is niet langer het geval. Zo treedt HR steeds vaker op de voorgrond tijdens die gesprekken.

“Mobiliteit heeft immers te maken met tevredenheid van de interne klant, met het fideliseren en het welzijn van het personeel”, weet Ilse Vercammen.

“Het mobiliteitsvraagstuk waar verschillende bedrijven mee kampen, is nooit een procurement-verhaal, altijd een HR-verhaal”, beklemtoont Werner Franck.

Maar ook het algemeen management en het facility management laten zich terzake niet onbetuigd. Een bedrijf dat voor fiets-leasing gaat, wordt immers geconfronteerd met bepaalde infrastructurele noden. Bovendien is de wijze waarop een bedrijf met multimobiliteit omspringt direct evenredig met het belang dat het aan zijn bedrijfsimago, zijn maatschappelijke rol en MVO-beleid hecht.

“Multimobiliteit is een multidisciplinair gegeven. Grote bedrijven schakelen dan ook steeds vaker een mobiliteitscoördinator in”, stelt de commercieel directeur vast.