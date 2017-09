maandag 18 september 2017

Stad Gent en Eandis nemen eerste publieke laadpaal in gebruik

Nog dit jaar gaan de eerste 750 van in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen in Vlaanderen in dienst, waarvan minstens één in elke gemeente. Het eerste exemplaar in Gent werd onlangs ingehuldigd. In totaal krijgt de Arteveldestad dit jaar 48 laadpalen. Tegen 2020 worden dat er 162.

Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, hebben de Vlaamse overheid en netbeheerders Eandis en Infrax samen een spreidingsplan opgemaakt voor de installatie van 2.500 bijkomende publieke laadpalen.

De eerste publieke laadpaal in Gent staat op de P+R Bourgoyen, een locatie die ook dienst doet als parking voor het nabijgelegen natuurgebied en de aangrenzende sportinfrastructuur. Laadpaaloperator Allego zal, via een concessie, instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de 48 Gentse laadpalen.