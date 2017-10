zaterdag 30 september 2017

Brother breidt BSI interface-platform uit

Met Brother Solutions Interface (BSI) biedt Brother ontwikkelaars sinds 2014 de mogelijkheid om aangepaste oplossingen aan te bieden die aansluiten op de specifieke vereisten van eindgebruikers.

BSI is een open interface-technologie die server-gebaseerde applicaties in staat stelt om Brother-toestellen aangepast acties te laten uitvoeren. Deze applicaties worden gecontroleerd vanaf het apparaat, dat vervolgens met de server communiceert om specifieke functies te activeren. Belangrijkste verschil tussen de mogelijkheden binnen de firmware (ingeprogrammeerde software) van Brother-apparaten en die van BSI is het bereik.

WebConnect bijvoorbeeld is een door Brother ontwikkelde oplossing in de firmware van een toestel om te scannen naar geselecteerde, door Brother ondersteunde opslagdiensten, waaronder Google Drive™ of OneDrive® voor Business. In tegenstelling hiermee biedt BSI aan ontwikkelaars de mogelijkheid om in soortgelijke oplossingen te voorzien voor andere diensten die niet door Brother worden ondersteund, zoals boekhoud-software of niet-ondersteunde documentbeheersystemen.

Thans verrijkt Brother zijn interface-platfrom met een drietal extra-functionaliteiten, met name het scannen naar een eigen cloud-service, het afdrukken vanuit eigen cloud services en het gebruik van een streepjescode-scanner van derden.

Meer info: 02/476.41.11 of http://www.brother.be.