dinsdag 3 oktober 2017

Electrabel CoGreen stelt opnieuw windparken open voor burgerparticipatie

Coöperatieve Electrabel CoGreen C.V.B.A. stelt voor de vierde keer zijn windmolenparken open voor burgerparticipatie. In totaal gaat het om vijf nieuwe parken in Vlaanderen en Wallonië. Omwonenden kunnen coöperant worden door tot 2.500 euro te investeren. Electrabel CoGreen mikt op een rendement van 3,5%. Duizendzeshonderd buurtbewoners stapten eerder al als coöperant in dergelijke projecten. De parken van Meerhout, Lincent, StoraEnso (haven van Gent), Darsen II (haven van Gent) en Beveren worden thans voor een participatie door omwonenden open gesteld voor een totaalbedrag van 2,55 miljoen euro. De parken zijn goed voor 21 windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 54,5 MW. De windmolens worden uitgebaat door Wind4Flanders (publiek/private-samenwerking, 50/50 tussen ENGIE Electrabel en vijf Vlaamse intercommunales (FIGGA, FINGEM, FINILEK, IKA en IBE)) voor de parken Meerhout, Haven Gent-StoraEnso, Haven Gent Darsen II en Beveren, en Greensky (een partnerschap ENGIE Electrabel, Infrabel en Sint-Truiden) voor het park van Lincent. Meer info: https://www.engie-electrabel.be.