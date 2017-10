woensdag 4 oktober 2017

Corneel Geerts breidt wijntransportcapaciteit uit

Corneel Geerts Transportgroup N.V. (Wijnegem) heeft twintig nieuwe beveiligde trailers besteld, voornamelijk bestemd voor het wijntransport. Die activiteit blijft fors groeien als gevolg van nieuwe trafieken vanuit Italië, Spanje en Portugal. De logistieke dienstverlener is al langer gespecialiseerd in het wijntransport, zij het voornamelijk vanuit Frankrijk. Nu neemt de vraag naar transport vooral toe in heel Zuid-Europa. Wekelijks zijn momenteel zowat een derde van de honderdtwintig trailers van Corneel Geerts Transportgroup bedrijvig in het wijntransport. Het nieuwe order omvat tien Kögel-trailers, die rond deze tijd worden opgeleverd, en tien Van Hool-opleggers die pas begin volgend jaar worden geleverd. De voertuigen zijn tegen diefstal beveiligd door sterke zijborden en robuuste stalen gaasnetten. De multifunctionele trailers zullen tijdens het heentransport worden aangewend voor het vervoer van cosmetica, farmaproducten en andere diefstalgevoelige producten. Meer info: 03/326.20.00 of http://www.cgeerts.be.

+ FOTO