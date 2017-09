De Insect Pilot Plant beleefde zijn officieel debuut op de Thomas More/KULeuven-campus te Geel De Kempen willen de kweek en verwerking van insecten tot een nieuwe economische sector uitbouwen ‹ ›

Insect Pilot Plant mikt op ingebruikname pilootinstallatie tegen medio 2019 Kempen valoriseren insecten tot hoogwaardige grondstof of afvalverwerker

Momenteel worden er insecten op laboschaal gekweekt op de Thomas More/KULeuven-campus in Geel. Tegen medio 2019 mikt het driejarig EFRO-project Insect Pilot Plant op de ingebruikname van een installatie voor insectenkweek op pilootschaal. De infrastructuur zal gebruikt worden voor onderzoek en ter beschikking worden gesteld van bedrijven die inzetten op het gebruik van insecten als duurzame grondstof in de voedings- en voederindustrie en in de chemische en farmaceutische sector. De installatie voor bioraffinage van de insecten zal op de site in Mol worden ontwikkeld. Het gros van het 680.500 euro grote budget gaat naar de uitbouw van de vereiste infrastructuur.