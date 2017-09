Philippe Delva en zonen Felix en Sebastien ‹ ›

donderdag 28 september 2017

Duurzaamheids- en convenience-eisen sturen strategie visrokerij Seagull Nieuwe Bio-lijn krijgt vervolg met verder doorgedreven portionering

Seagull (Brugge), Belgisch marktleider in pelagische gerookte vis, ent zijn bedrijfsstrategie op de steeds grotere duurzaamheidseisen. Zo zweert de ambachtelijke visrokerij bij 100% natuurlijke producten (geen additieven of bewaarmiddelen), artisanale productietechnieken en duurzame visbronnen. Centraal in de missie van Seagull staat het doen (her)ontdekken door de Belgische markt van pure en authentieke gerookte visproducten. Dit binnen een markt die door koudgerookte zalm wordt gedomineerd (lees: 85% van de gerookte vismarkt, nvdr.). Na de introductie van een Bio-lijn, maakt Seagull zich op om te investeren in een portioneringsmachine. De markt vraagt immers steeds meer naar kleinere porties. Op termijn wordt het aanbod, meer dan ooit, op convenience food toegespitst.