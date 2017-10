donderdag 5 oktober 2017

CAIROX drukt energieverbruik met nieuwe reeks luchtgordijnen

SIG Air Handling N.V. (Zaventem), de ventilatiespecialist uit de beursgenoteerde Sheffield Insulation Group, breidt zijn CAIROX-gamma uit met vijf nieuwe luchtgordijnen. De "Solano Air Curtains" zijn ontwikkeld om het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur op te vangen en aldus energie te besparen. De luchtsystemen worden vooral gebruikt in sporthallen, winkels, winkelcentra en horecazaken. CAIROX is een product label van SIG Air Handling met systemen voor luchtverbetering,- verplaatsing en -verspreiding. Met de "Solano Air Curtains" zet het bedrijf in op een optimale temperatuurbeheersing en energiebesparing. De luchtgordijnen zijn beschikbaar in verschillende types voor uiteenlopende toepassingen: met een strak design, handige installatiehaken, een afstandsbedieining of in een industriële uitvoering voor grote, veelbezocht ruimtes, zoals warenhuizen. De systemen kunnen ook optisch met een vals plafond worden weggewerkt. Meer info: 02/725.31.80 of http://www.sigairhandling.be.

+ 2 FOTO's