zondag 8 oktober 2017

Van Leugenhaege Agi neemt distributie Lock Block op

Van Leugenhaege Agi (Temse) heeft de distributie opgenomen van het Canadese Lock Block-concept. Dat werd speciaal ontwikkeld om bepaalde zones te beveiligen. Lock Block wordt aangeboden aan bedrijven, steden, gemeenten en event-organisatoren. Het is bestemd om plaatsen te beschermen waar veel mensen samen komen. Belangrijkste troef van Lock Block is dat de beveiligde zone ten allen tijde voor de hulpdiensten toegankelijk kan worden gemaakt. Medio oktober wordt Lock Block in Frankrijk getest op zijn deugdelijkheid, onder meer via een crash-test, waarna mogelijk Europese certificatie volgt. Lock Block wordt momenteel in heel Europa aangeboden. Het systeem wordt zowel verhuurd als verkocht. Verkopen gebeurt uitsluitend aan "vaste instanties" (lees: fabrieken of grote bedrijven waar het systeem permanent op dezelfde plaats blijft staan, nvdr.). Naar gemeenten of evenementen toe, wordt Lock Block enkel in verhuring aangeboden. Meer info: 0468/41.48.22 of http://www.lockblock.be.