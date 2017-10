dinsdag 3 oktober 2017

“Failing Forward” trapt tweede campagnejaar af

“Failing Forward” trapt zijn tweede campagnejaar af. Ondernemen kan niet zonder af en toe eens flink tegen de muur te lopen. Dat is de boodschap die Startups.be en het Agentschap Innoveren en Ondernemen met “Failing Forward” bij de Vlaming willen doen doordringen. Het goede nieuws is dat een mislukking je sterker maakt, want mensen leren uit hun missers.

Peter De Keyzer (Growth Inc.) getuigt samen met Magali De Reu (copywriter), Benjamin Rieder (ex-BubblePost), Bo Knooren (Baobab Express), Els Meyvaert (SettleMint), Gert Gijbels (Netwerk Ondernemen), Heide Rakels (GuardSquare), Isabelle Dumortier (The Tutu Shop), Mimi Lamote (Mayerline), Peter Hinssen (Nexxworks), Alexander Maertens (copyrwriter) en Wesley Lorrez (PegusApps), over zijn “faalmomenten” voor Failing Forward.

De vier jaar durende “Failing Forward”-campagne is voor een groot stuk opgebouwd rond dergelijke “ontboezemingen” van ondernemende Vlamingen. Op het web-platform metfalenenopstaan.be wordt al die getuigenissen verzameld.

Het voorbije jaar toonden o.a. Jan Verheyen (regisseur), Jorn Vanysacker (Intuo), Ann Claes (JBC), Hans Bourlon (Studio 100), Soe Nsuki (komiek, DJ), Thomas D’Hooge (Pop Up Hotel), Inge Geerdens (CV Warehouse), Filip Tack (Nomadesk), Thomas Joos (Little Miss Robot), Hilde Peerlings (HP Consultancy), Bruno Lowagie (iText), Pieterjan Bouten (Showpad) en Marieke Vervoort (topsporter) zich al bereid om hun licht over hun “faalmomenten” te laten schijnen.

Naast media-aandacht is het ook belangrijk om met gelijkgestemde zielen in contact te kunnen komen. Praten over je stommiteiten werkt immers louterend. Daarom organiseert Failing Forward samen met UNIZO elke maand een “Failing Forward Faalfolie” in een grote Vlaamse stad. Op die toegankelijke en kleinschalige events komen telkens een drietal personen getuigen over hun faalmomenten, waarna er naar hartenlust kan worden bijgepraat.

De groots opgevatte “Failing Forward”-conferentie wordt voortaan twee keer per jaar georganiseerd. Het event, dat op 28 november in Gent plaats vindt, wordt in volledig nieuw kleedje gestoken. ’s Middags vinden één centrale keynote (Cyriel Kortleven, “Life is Short, Choose Life” en een panel-gesprek (met Jorn Vanysacker, Soe Nsuki, Anthony Bosschem en Wesley Lorrez) plaats. Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit zes verschilende werkshops (met o.m. Wim Rombaut, Wiet Vandevelde, Maurice Wiegman en Karen Van Heuckelom).

Mensen die de missie van Failing Forward onderschrijven kunnen het manifest op metfalenenopstaan.be/manifest ondertekenen. Iedereen die mee het taboe op falend ondernemerschap wil doorbreken, kan zijn stem laten horen en steekt ondernemers die dag in dag uit risico’s nemen een hart onder de riem.