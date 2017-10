Els Meyvaert: “Als je gaat ondernemen, kan je onmogelijk op alles voorbereid zijn”

donderdag 5 oktober 2017

Ondernemen doe je met falen en opstaan! (8) “Laat je niet stoppen door mensen die van ondernemen niets afweten”

Els Meyvaert zag haar eerste ondernemersproject op een sisser aflopen toen ze de geplande overname van een communicatiebureau afblies wegens niet-sluitende contracten en een te groot sociaal passief. Het leverde haar in familie- en kennissenkring pijnlijke kritiek op. Na een korte periode van zelfbezinning rechtte ze de rug en startte een nieuwe zelfstandige bedrijvigheid op. Wijzer dankzij het eerste mislukte avontuur, maar daarom zeker niet minder gelukkig.

Na tien jaar ervaring in de communicatiesector wou Els Meyvaert met een eigen bureau van start gaan. De overname van een klein communicatiebureau in Herent via een MBO ging evenwel niet door zoals gepland om hogervermelde redenen. Het avontuur bleek een kort leven beschoren. Meyvaert werd geconfronteerd met heel negatieve reacties in haar familie- en vriendenkring, waar ze fel van schrok.

“Dat zijn nochtans de mensen die er voor je zouden moeten zijn op momenten dat het moeilijk gaat. Hun reacties stemden me heel verdrietig, vooral toen bleek dat dat negativisme ook richting mijn man uitging. Als het bij een eerste ondernemingstraject, waar je ten volle voor gaat, mis loopt, ben je al teleurgesteld genoeg. Bijkomende negatieve reacties hakken er erg op in”, herinnert ze zich.

Uiteraard was het niet de bedoeling dat ze de zaken zo zouden lopen. Wie beslist tot ondernemen, wil iets opbouwen en iets betekenen, zowel voor zichzelf, de maatschappij als zijn familie.

Grotere omzichtigheid

Het zijn evenwel vooral die negatieve reacties die voor een grotere omzichtigheid zorgen bij de eventuele start van een volgend ondernemingsavontuur. Zeker bij Els Meyvaert die verantwoordelijkheid voor een gezin draagt.

Dankzij een uitgebreid netwerk kon ze snel terug als free-lancer aan het werk in de communicatiesector. “Dankzij de positieve feedback van mijn opdrachtgevers, won ik langzaam maar zeker mijn zelfvertrouwen terug. Dat was de aanzet om terug aan het ondernemen te slaan”, getuigt Meyvaert.

De honderd dagen die ze zichzelf na het eerste mislukte avontuur had gegund, werden uiteindelijk amper drie weken. Een wolf ligt nu eenmaal niet wakker van wat de schapen van hem denken, gaf haar man mee.

Passie

Els Meyvaert: “Het maakt niet uit wat andere mensen van jouw idee denken indien je maar gepassioneerd bent en er voor het volle pond wil voor gaan. Als je gaat ondernemen, kan je onmogelijk op alles voorbereid zijn. Daar hoef je niet wakker van te liggen”.

Falen kan altijd als het ondernemersconcept fout zit, je niet met de juiste mensen samen werkt of tegenspoed in je persoonlijke situatie kent. Het is onmogelijk op alles voorzien te zijn.

“Ga er gewoon voor. Geloof in je concept. Blijkt dat niet aan te slaan, heb dan de moed afstand te nemen en bij te sturen. Belangrijk is je zoveel mogelijk te omringen met mensen die ook ondernemen en die ook tegenspoed hebben gekend. Niet elk initiatief loopt van de eerste keer gesmeerd. Vaak is het een kwestie van vallen en opstaan. Zo lang je blijft opstaan, ben je goed bezig”, luidt het.

Twijfelen aan jezelf als ondernemer is normaal. Dat houdt je scherp. Business partners kunnen je, indien nodig, op het juiste moment met de voeten op de grond zetten. Ben je aangewezen op jezelf, aarzel dan niet om jezelf in vraag te stellen. Els Meyvaert heeft een jaar als free-lancer in een groot communicatiebureau nodig gehad om van haar negatieve belevenis ontgiftigd te geraken. Toen kreeg ze terug het gevoel dat ze als professional goed was, dat mensen in haar geloven.

Uitdagende start-up omgeving

Vandaag is Els Meyvaert aan de slag voor start-up SettleMint (Leuven) die diensten en producten rond blockchain-technologie aanbiedt. Die opdracht geeft haar de kans om haar energie en passie voor het ondernemen ten volle aan te wenden. Voordeel van een start-up is immers dat alles nog dient georganiseerd. In haar vorig leven werd ze geconfronteerd met de verschillende domeinen van ondernemerschap en bedrijfsvoering. De toen opgedane ervaring kan ze nu terug in de praktijk toepassen.

Dankzij haar herwonnen zelfvertrouwen, startte Els Meyvaert opnieuw een zelfstandige activiteit op. Ze werd er maar te scherp mee geconfronteerd dat falen in onze cultuur niet echt een optie is.

“Dat zorgt er misschien voor dat mensen er niet aan durven te beginnen, uit schrik een etiket te krijgen opgekleefd ingeval van mislukking. Laat je evenwel niet afstoppen door mensen die niet weten wat ondernemen is, maar er wel een mening over hebben. Probeer zoveel mogelijk in contact te komen met andere ondernemers. Luister naar hun ervaringen, hun successen en tegenslagen. En probeer daaruit te leren”, besluit ze.

Wil je samen het taboe doorbreken en het wetgevend kader en sociaal vangnet voor gefaalde ondernemers verbeteren, onderteken dan het manifest op metfalenenopstaan.be.

Iedereen kan zijn stem laten horen. Effectief iets veranderen kan maar als we met duizenden onze stem laten horen.