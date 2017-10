vrijdag 6 oktober 2017

B2B-sector vindt steeds makkelijker weg naar IoT

Het Internet of Things (IoT) vervult in 2017 een sleutelrol in de digitale transformatie. Bijna driekwart (73%) van alle zakelijke besluitvormers doet momenteel onderzoek naar of maakt reeds gebruik van IoT-toepassingen. Het grootste percentage investeringen is te vinden in de productie-industrie, het transportwezen en de nutssector.